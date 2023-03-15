A la découverte d’Auxerre Auxerre Yonne

Savourez le panorama qui vous est offert depuis les ponts sur l’Yonne et entrez dans cette belle cité labellisée Ville d’Art et d’Histoire qui a su préserver un exceptionnel patrimoine architectural. En sillonnant les rues tortueuses et étroites du centre ville, vous apprécierez les maisons à pans de bois, la cathédrale, l’abbaye et les églises qui dominent la rivière.

Enjoy the view from the bridges over the Yonne River and enter this beautiful city labeled a City of Art and History that has preserved an exceptional architectural heritage. As you walk through the narrow and winding streets of the city center, you will appreciate the half-timbered houses, the cathedral, the abbey and the churches overlooking the river.

Genießen Sie das Panorama, das sich Ihnen von den Brücken über die Yonne bietet, und betreten Sie diese schöne Stadt, die mit dem Label « Ville d’Art et d’Histoire » (Stadt der Kunst und Geschichte) ausgezeichnet wurde und ein außergewöhnliches architektonisches Erbe bewahrt hat. Wenn Sie durch die verwinkelten und engen Gassen des Stadtzentrums gehen, werden Sie die Fachwerkhäuser, die Kathedrale, die Abtei und die Kirchen, die den Fluss überblicken, zu schätzen wissen.

Godetevi il panorama dai ponti sull’Yonne e addentratevi in questa splendida città, che ha ottenuto il marchio Ville d’Art et d’Histoire e ha conservato un patrimonio architettonico eccezionale. Passeggiando per le stradine strette e tortuose del centro, potrete apprezzare le case a graticcio, la cattedrale, l’abbazia e le chiese che si affacciano sul fiume.

Disfrute del panorama desde los puentes sobre el Yonne y adéntrese en esta hermosa ciudad, galardonada con el sello Ville d’Art et d’Histoire y que ha conservado un patrimonio arquitectónico excepcional. Mientras pasea por las estrechas y sinuosas calles del centro de la ciudad, apreciará las casas con entramado de madera, la catedral, la abadía y las iglesias que dan al río.

