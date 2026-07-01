Stage de crêpes Rue de Poulpeye Loctudy

Informations pratiques

Loctudy

Stage de crêpes

Rue de Poulpeye Foyer de l’amitié Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09

Pâte de froment ou blé noir, coup de main pour étaler sur le billig, tout ceci n’aura plus de secrets pour vous grâce aux stages tous les jeudis du 9 juillet au 27 août.

Repas compris

Inscription par téléphone.

Organisé par l’Amicale Laïque et Rando Loisir. .

Rue de Poulpeye Foyer de l’amitié Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 77 97 46 90

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English :

L’événement Stage de crêpes Loctudy a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden