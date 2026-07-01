Stage de crêpes Rue de Poulpeye Loctudy
jeudi 9 juillet 2026 · Rue de Poulpeye · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Stage de crêpes
Rue de Poulpeye Foyer de l’amitié Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-09
Pâte de froment ou blé noir, coup de main pour étaler sur le billig, tout ceci n’aura plus de secrets pour vous grâce aux stages tous les jeudis du 9 juillet au 27 août.
Repas compris
Inscription par téléphone.
Organisé par l’Amicale Laïque et Rando Loisir. .
Rue de Poulpeye Foyer de l’amitié Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 77 97 46 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de crêpes Loctudy a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Loctudy (Finistère)
- Concert Récital de soprano Mitsuyo Hibi Loctudy 11 juillet 2026
- Concours de châteaux de sable pour enfants Rue de Langoz Loctudy 13 juillet 2026
- Stage de poterie 18h Loctudy 13 juillet 2026
- Stage de poterie 12h Loctudy 13 juillet 2026
- Stage d’aquarelle et loisirs créatifs Rue de Poulpeye Loctudy 15 juillet 2026