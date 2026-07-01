UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loctudy

Stage de crêpes Rue de Poulpeye Loctudy

jeudi 9 juillet 2026 · Rue de Poulpeye · Loctudy

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Rue de Poulpeye
Adresse
Foyer de l'amitié
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Stage de crêpes

Rue de Poulpeye Foyer de l’amitié Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-09

Pâte de froment ou blé noir, coup de main pour étaler sur le billig, tout ceci n’aura plus de secrets pour vous grâce aux stages tous les jeudis du 9 juillet au 27 août.
Repas compris
Inscription par téléphone.
Organisé par l’Amicale Laïque et Rando Loisir.   .

Rue de Poulpeye Foyer de l’amitié Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 77 97 46 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de crêpes Loctudy a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Loctudy (Finistère)