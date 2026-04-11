Stage de danse contemporaine En mouvements L’Archipel Parthenay

Parthenay

Stage de danse contemporaine En mouvements

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.

Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.

Et nous commencons avec un stage de danse contemporaine animé par Fiona Le Goff. Fiona se forme au Conservatoire de Poitiers, avant d’obtenir un Master de recherche en danse à l’Université Paris VIII. Elle crée la compagnie need en 2018.

À la rencontre de plusieurs influences, entre la danse contemporaine et les danses urbaines, le stage proposera d’expérimenter un travail chorégraphique nuancé flow et groove seront au RDV !

Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com

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English : Stage de danse contemporaine En mouvements

L’événement Stage de danse contemporaine En mouvements Parthenay a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine