Opéra rock Starmania Palais des congrès Parthenay samedi 30 mai 2026.
Les élèves de la classe de chant et technique vocale (de l’école de musique communautaire) vous offrent le spectacle intégral de l’opéra rock Starmania . Venez partager avec eux ce moment exceptionnel ! .
Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
