Opéra rock Starmania Palais des congrès Parthenay

Opéra rock Starmania

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les élèves de la classe de chant et technique vocale (de l’école de musique communautaire) vous offrent le spectacle intégral de l’opéra rock Starmania . Venez partager avec eux ce moment exceptionnel ! .

Palais des congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

English : Opéra rock Starmania

