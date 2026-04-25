La véritable histoire d’Hamlet Saison Ah ? Maison des cultures de pays Parthenay
La véritable histoire d’Hamlet Saison Ah ? Maison des cultures de pays Parthenay samedi 30 mai 2026.
Parthenay
La véritable histoire d’Hamlet Saison Ah ?
Maison des cultures de pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La vie est un théâtre !
Les Enfants terribles (Atelier théâtre ados de l’association Ah?
Hamlet affecte la mélancolie et devient mélancolique, il joue le fou et devient fou. Ici, tout se joue avant de se vivre, et si l’on éprouve, c’est à force de feindre. Une troupe de jeunes acteurs, eux-mêmes enfants de saltimbanques qui vivent de leurs tournées, se vantant d’avoir bien connu Hamlet, viennent raconter son histoire. Celle d’un camarade de scène bien singulier et traversé par des fantômes…
Hamlet, sombre voyant de l’éphémère vie, que ton histoire soit contée !
25 acteurs sur le plateau choisissez l’intégrale (Hamlet + Le songe) ! Bar et petite restauration sur place entre les deux séances,salle conviviale de la MCP.
Tout public dès 10 ans. .
Maison des cultures de pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : La véritable histoire d’Hamlet Saison Ah ?
L’événement La véritable histoire d’Hamlet Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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