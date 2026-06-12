Vatan

Stage de danse contemporaine

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : 250 – 250 – EUR

250

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Stage de danse contemporaine avec Cécile Loyer pour des danseur.ses professionnel.les ou en formation.

L’objectif de ce stage est d’abord d’apprendre aux interprètes à être présent·es sur un plateau. Une présence entière, mentale et physique, nourrie de leurs histoires personnelles mais surtout en relation avec celles et ceux qui les entourent. Puis, sur cette base, de leur donner des outils afin de développer leur propre langage chorégraphique. Définir leur danse, unique et singulière, liée à leur parcours et à leurs origines.

Intervenante Cécile Loyer Compagnie C.LOY. Danseuse et chorégraphe issue du Centre national de danse contemporaine d’Angers, Cécile Loyer a été interprète auprès de Catherine Diverrès, Karine Pontiès, Josef Nadj et a travaillé auprès de la danseuse de buto Mitsuyo Uesugi. 250 .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info.lapratique@gmail.com

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English :

Contemporary dance workshop for adults with Cécile Loyer and drama workshop for 8-15 year-olds with Zélia Pinault.

L’événement Stage de danse contemporaine Vatan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Champs d’Amour