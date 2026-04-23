Chilhac

Stage de danse Forro Concert de Forro de Polvadeira

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Stage de danse Forro suivit d’un concert/bal

Stage + bal 10€ sur inscription, à partir de 12 ans.

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Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com

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English :

Forro dance workshop followed by a concert/ball

Workshop + ball 10? on registration, from 12 years old.

L’événement Stage de danse Forro Concert de Forro de Polvadeira Chilhac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier