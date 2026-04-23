Stage de danse Forro Concert de Forro de Polvadeira Chilhac
Stage de danse Forro Concert de Forro de Polvadeira Chilhac samedi 30 mai 2026.
Chilhac
Stage de danse Forro Concert de Forro de Polvadeira
Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Stage de danse Forro suivit d’un concert/bal
Stage + bal 10€ sur inscription, à partir de 12 ans.
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Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com
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English :
Forro dance workshop followed by a concert/ball
Workshop + ball 10? on registration, from 12 years old.
L’événement Stage de danse Forro Concert de Forro de Polvadeira Chilhac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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