STAGE DE DANSES & BAL FOLK trad’ Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz
STAGE DE DANSES & BAL FOLK trad’ Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz samedi 18 avril 2026.
STAGE DE DANSES & BAL FOLK trad’
Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Stage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 23:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Stage de danses folk trad’ puis bal en soirée
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Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 52 37 47 lambertbri@wanadoo.fr
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English :
Trad’ folk dance workshop followed by an evening ball
L’événement STAGE DE DANSES & BAL FOLK trad’ Servoz a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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