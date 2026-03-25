STAGE DE DANSES & BAL FOLK trad’ Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

STAGE DE DANSES & BAL FOLK trad’

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Stage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Stage de danses folk trad’ puis bal en soirée

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Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 52 37 47 lambertbri@wanadoo.fr

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English :

Trad’ folk dance workshop followed by an evening ball

L’événement STAGE DE DANSES & BAL FOLK trad’ Servoz a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc