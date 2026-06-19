Stage de Danses et Percussions Africaines Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes jeudi 25 juin 2026.

Stage de Danses et Percussions Africaines Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes Jeudi 25 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

L’association Synzhoi vous invite à partager un moment d’énergie collective à travers les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

STAGE de Danses & Percussions Africaines:

L’association Synzhoi vous invite à partager un moment d’énergie collective à travers les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Quand? : Jeudi 25 juin de 20h à 21h15

Où? : Maison de Quartier de Villejean.

La séance sera accompagnée par Mariama Diallo, Mamylove Sarambé et Nicolas Bleas ainsi que des musiciens percussionnistes.

Venez massivement car c’est ouvert à tout le monde!

20€ adhérent.e.s / + 5€ non adhérent.e.s

Images: Instant / visuel: Nicolas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T21:15:00.000+02:00

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synzhoi@gmail.com

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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