Stage de Danses et Percussions Africaines Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes
Stage de Danses et Percussions Africaines Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes jeudi 25 juin 2026.
Stage de Danses et Percussions Africaines Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes Jeudi 25 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine
L’association Synzhoi vous invite à partager un moment d’énergie collective à travers les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
STAGE de Danses & Percussions Africaines:
L’association Synzhoi vous invite à partager un moment d’énergie collective à travers les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Quand? : Jeudi 25 juin de 20h à 21h15
Où? : Maison de Quartier de Villejean.
La séance sera accompagnée par Mariama Diallo, Mamylove Sarambé et Nicolas Bleas ainsi que des musiciens percussionnistes.
Venez massivement car c’est ouvert à tout le monde!
20€ adhérent.e.s / + 5€ non adhérent.e.s
Images: Instant / visuel: Nicolas
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T21:15:00.000+02:00
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synzhoi@gmail.com
Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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