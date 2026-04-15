Stage de découverte de la voix, Foyer Communal de Bagard, Bagard
Stage de découverte de la voix, Foyer Communal de Bagard, Bagard samedi 18 avril 2026.
Stage de découverte de la voix Samedi 18 avril, 09h00 Foyer Communal de Bagard Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Ouvert à tous.
Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « spirale.chanterautrement@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 98 50 10 73 »}]
Proposé par l’association “Chanter Autrement Spirale” pour découvrir sa voix autrement et prendre plaisir à l’utiliser. Chant Stage