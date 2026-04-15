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Stage de découverte de la voix, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Stage de découverte de la voix, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Stage de découverte de la voix, Foyer Communal de Bagard, Bagard samedi 18 avril 2026.

Lieu : Foyer Communal de Bagard

Adresse : Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard

Ville : 30140 Bagard

Département : Gard

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Stage de découverte de la voix Samedi 18 avril, 09h00 Foyer Communal de Bagard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Ouvert à tous.

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « spirale.chanterautrement@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 98 50 10 73 »}]
Proposé par l’association “Chanter Autrement Spirale” pour découvrir sa voix autrement et prendre plaisir à l’utiliser. Chant Stage

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