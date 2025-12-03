Stage de dessin Cours Nathalie Avril Paris

Le stage de dessin convient aux débutants,

adultes et adolescents de plus de 13 ans et élèves confirmés, sur 3 ou 4 jours.

L’élève progresse davantage avec un professeur qu’en

dessinant tout seul chez lui.

Techniques expérimentées : crayon à papier graphite, le

fusain, le crayon sanguine, crayons

de couleur, la pierre

noire, feutres noirs.

Thème choisi par l’élève : le cours

de dessin académique, les règles de perspective

en dessin, portrait,

les personnages, les études de drapé, le paysage, la nature morte

Un stage de dessin d’art est organisé à Paris. Il s’effectue en petit groupe (maximum 5 élèves) pour assurer à l’élève un suivi individualisé. Le stage s’adresse aux adultes et adolescents de 13 à 18 ans, débutants ou confirmés.

Du lundi 27 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

Du lundi 20 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

Du lundi 13 juillet 2026 au jeudi 16 juillet 2026 :

Du lundi 06 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :

Du lundi 29 juin 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :

Du lundi 22 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :

4 jours pour 24 heures de cours : 363 euros

une semaine de 18 heures sur 3 jours : 299 euros

un stage de 12h sur 3 jours (lundi-mardi et mercredi 14h30-18h30) : 239 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Date(s) :

Cours Nathalie Avril 24, rue Léon Frot 75011 Paris

https://www.coursdedessinparis.com avril75011@gmail.com



