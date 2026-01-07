Stage de modelage Le Mille Cent Degrés Pléneuf-Val-André
Stage de modelage Le Mille Cent Degrés Pléneuf-Val-André dimanche 15 mars 2026.
Stage de modelage
Le Mille Cent Degrés 123 Rue Clemenceau Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Venez découvrir ou approfondir le travail de la terre, vous apprendrez les techniques de modelage, la préparation à la cuisson et l’observation des proportions, symétrie, structure et anatomie.
Chaque participant(e) est accompagné(e) pas à pas, et peut travailler sur son propre projet personnel.
Les stages sont ouverts à tous les niveaux. Sur inscription. .
Le Mille Cent Degrés 123 Rue Clemenceau Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 87 11 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de modelage Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-07 par Pléneuf-Val-André Tourisme