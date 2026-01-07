Stage de modelage Le Mille Cent Degrés Pléneuf-Val-André

Stage de modelage

Le Mille Cent Degrés 123 Rue Clemenceau Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Venez découvrir ou approfondir le travail de la terre, vous apprendrez les techniques de modelage, la préparation à la cuisson et l’observation des proportions, symétrie, structure et anatomie.

Chaque participant(e) est accompagné(e) pas à pas, et peut travailler sur son propre projet personnel.

Les stages sont ouverts à tous les niveaux. Sur inscription. .

Le Mille Cent Degrés 123 Rue Clemenceau Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 87 11 46

