Stage de peinture chinoise – Association Yuan Source, Le 37, Nantes
Stage de peinture chinoise – Association Yuan Source, Le 37, Nantes samedi 18 avril 2026.
Stage de peinture chinoise – Association Yuan Source Samedi 18 avril, 14h00 Le 37 Loire-Atlantique
60 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Il s’agit du 3e stage des 4 rendez-vous proposés autour des saisons. Nous y aborderons l’étude des fleurs de prunier liée à la saison du printemps.
Il est possible de suivre ce stage même si vous n’avez pas suivi les précédents.
Ce stage est animé par Isabelle Le Bihan, diplômée de l’École Supérieure des Beaux Arts de Paris. Elle a été initiée à la peinture chinoise traditionnelle à la National Taïwan Academy of Arts de Taïpei.
Initiation à la peinture chinoise traditionnelle :
– Découverte des 4 gentilshommes.
– Notions autour du Chi et de la prise de conscience de l’énergie dans l’acte de peindre.
Au cours de ces ateliers sera abordée la peinture du style Mògû (没骨) inspirée du maître Qi Baishi.
Organisation de l’évènement par l’association YUAN SOURCE.
Ouvert à toutes et tous.
Le 37 37 rue de Coulmiers, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « yuansourcecontact@gmail.com »}]
Initiation à la peinture chinoise traditionnelle peinture chinoise
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