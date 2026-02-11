Stage de réalisation cinématographique CPFI Musiques du Monde Le Mans

Stage de réalisation cinématographique

CPFI Musiques du Monde 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 250 – 250 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-13

Les stagiaires auront six jours pour construire un court métrage docu-fiction autour de musiciens locaux. Encadré par Bernard Poulelaouen, réalisateur et chargé des cours d’Anthropologie visuelle à l’Université de Marburg/Allemagne.

Programme/Contenu

– Acquisition des connaissances de base (codecs, espaces et températures de couleur, traitement interne de l’image dans la caméra, choix des objectifs, régie-son, etc…)

– Écriture d’un scénario collectif, choix des outils et de la mise en scène.

– Tournage, dérushage, sauvegarde des données, méthodologie.

– Acquisition des connaissances de base sur un programme d’édition et d’étalonnage.

– Édition et étalonnage du court-métrage, mastérisation du son, exportation.

Réservations et informations cpfi.lemans@orange .fr ou 02 43 43 81 05 .

CPFI Musiques du Monde 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire cpfi.lemans@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The trainees will have six days to create a short docu-fiction film about local musicians. Supervised by Bernard Poulelaouen, director and lecturer in Visual Anthropology at the University of Marburg/Germany.

L’événement Stage de réalisation cinématographique Le Mans a été mis à jour le 2026-02-06 par CDT72