Stage de réalisation cinématographique CPFI Musiques du Monde Le Mans
CPFI Musiques du Monde 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe
Tarif : 250 EUR
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-18
2026-04-13
Les stagiaires auront six jours pour construire un court métrage docu-fiction autour de musiciens locaux. Encadré par Bernard Poulelaouen, réalisateur et chargé des cours d’Anthropologie visuelle à l’Université de Marburg/Allemagne.
Programme/Contenu
– Acquisition des connaissances de base (codecs, espaces et températures de couleur, traitement interne de l’image dans la caméra, choix des objectifs, régie-son, etc…)
– Écriture d’un scénario collectif, choix des outils et de la mise en scène.
– Tournage, dérushage, sauvegarde des données, méthodologie.
– Acquisition des connaissances de base sur un programme d’édition et d’étalonnage.
– Édition et étalonnage du court-métrage, mastérisation du son, exportation.
Réservations et informations cpfi.lemans@orange .fr ou 02 43 43 81 05 .
English :
The trainees will have six days to create a short docu-fiction film about local musicians. Supervised by Bernard Poulelaouen, director and lecturer in Visual Anthropology at the University of Marburg/Germany.
