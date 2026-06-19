Stage de reprise sportive (Basket / Tennis / Volley) — 11-15 ans Association Jeanne d’Arc Rennes mardi 25 août 2026.

Stage de reprise sportive (Basket / Tennis / Volley) — 11-15 ans Association Jeanne d’Arc Rennes 25 – 28 août Ille-et-Vilaine

Tarif en fonction du quotient familial

Stage multisport pour préparer la rentrée 2026-2027 : préparation physique, reprise par spécialité et après-midis sportives communes, du 25 au 28 août. Pour les 11-15 ans par la JA

La JA propose un stage de reprise pour préparer la saison 2026-2027, ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans pratiquant le basket, le tennis ou le volley.

Au programme : préparation physique générale, reprise sportive par spécialité, et après-midis sportives communes (tournoi multisports, grand jeu, rugby), avec une sortie au Parc Papéa le vendredi pour clore le stage.

Programme :

Mardi 25/08 (9h45-16h30) : reprise physique · sport spécifique · tournoi multisports (tennis, basket, volley)

Mercredi 26/08 (9h45-16h30) : reprise physique · sport spécifique · grand jeu

Jeudi 27/08 (9h45-16h30) : reprise physique · sport spécifique · rugby

Vendredi 28/08 (8h30-18h00) : sortie au Parc Papéa

À prévoir chaque jour : pique-nique, gourde, crème solaire, casquette

Public : 11-15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-25T09:45:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T18:00:00.000+02:00

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Association Jeanne d’Arc 16 rue guillaume lejean Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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