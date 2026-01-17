UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de théâtre 12 à 14 ans CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon

Stage de théâtre 12 à 14 ans CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon lundi 6 juillet 2026.

Lieu
CAMPUS DES ASSOCIATIONS
Adresse
2 Place Marcel Beaufour
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Vernon

Stage de théâtre 12 à 14 ans

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Le Théâtre du Lion organise un stage théâtre pour les enfants de 12 à 14 ans, animé par Nolwenn Boulet.

Au programme improvisations, travail et fabrication de masque, création d’un petit spectacle.

-Dates Du lundi 6 au vendredi 10 juillet de 14h à 17h.
– Lieu Au Théâtre du Lion
– Tarif 75 euros
– Contact 06.10.49.68.61 ou bouletnolwenn@gmail.com   .

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 75 75 84 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de théâtre 12 à 14 ans

L’événement Stage de théâtre 12 à 14 ans Vernon a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)