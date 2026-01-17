Stage de théâtre 12 à 14 ans CAMPUS DES ASSOCIATIONS Vernon lundi 6 juillet 2026.

Vernon

Stage de théâtre 12 à 14 ans

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Le Théâtre du Lion organise un stage théâtre pour les enfants de 12 à 14 ans, animé par Nolwenn Boulet.

Au programme improvisations, travail et fabrication de masque, création d’un petit spectacle.

-Dates Du lundi 6 au vendredi 10 juillet de 14h à 17h.

– Lieu Au Théâtre du Lion

– Tarif 75 euros

– Contact 06.10.49.68.61 ou bouletnolwenn@gmail.com .

CAMPUS DES ASSOCIATIONS 2 Place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 75 75 84 29

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English : Stage de théâtre 12 à 14 ans

L’événement Stage de théâtre 12 à 14 ans Vernon a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération