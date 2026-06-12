Stage de Théâtre enfant & parent avec Jérôme Serniclay Maison Pour Tous Centre Social Landerneau
Stage de Théâtre enfant & parent avec Jérôme Serniclay Maison Pour Tous Centre Social Landerneau lundi 6 juillet 2026.
Landerneau
Stage de Théâtre enfant & parent avec Jérôme Serniclay
Maison Pour Tous Centre Social 1 place François Mitterrand Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07
Atelier enfants/parents/grands-parents/tontons/taties sur deux jours.
On accueille toutes les familles qui veulent créer de beaux souvenirs et renforcer les liens familiaux.
Nous avons imaginé de nouvelles idées et nous espérons qu’elles sauront éveiller votre curiosité!
Nous serons accompagnés de Jérôme SERNICLAY de la compagnie des Baladins de la Lune.
Jeux de mise en scène, conseils de scénariste, auberge espagnole, représentation… venez partager ce moment riche avec nous !
– Nombre de places limité 20 personnes.
– Enfants à partir de 7 ans. .
Maison Pour Tous Centre Social 1 place François Mitterrand Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 94
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English :
L’événement Stage de Théâtre enfant & parent avec Jérôme Serniclay Landerneau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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