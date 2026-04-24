Stage de Théâtre La petite reine ou l’Iliade à vélo d’après Homère et Laurent Fignon Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Stage de Théâtre La petite reine ou l’Iliade à vélo d’après Homère et Laurent Fignon Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen lundi 6 juillet 2026.
Caen
Stage de Théâtre La petite reine ou l’Iliade à vélo d’après Homère et Laurent Fignon
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10
Stage Bi-Goût Théâtre & vélo
Pâris, jeune loustic bourguignon, carotte la bicyclette de Ménélas qui avait mal mis son antivol. Ménélas saute sur le porte-bagages d’Agamemnon et ses potes et se rend à Troyes dans l’Aube pour récupérer son bien.
Stage Bi-Goût Théâtre & vélo
Pâris, jeune loustic bourguignon, carotte la bicyclette de Ménélas qui avait mal mis son antivol. Ménélas saute sur le porte-bagages d’Agamemnon et ses potes et se rend à Troyes dans l’Aube pour récupérer son bien.
Encadré par Rodolphe Dekowski
Pour les 8 12 ans .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Stage de Théâtre La petite reine ou l’Iliade à vélo d’après Homère et Laurent Fignon
Stage Bi-Goût Theatre & cycling
Pâris, a young rascal from Burgundy, carrots Menelaus’s bicycle after it is locked incorrectly. Menelaus jumps on the luggage rack of Agamemnon and his mates and heads for Troyes in the Aube to get his property back.
L’événement Stage de Théâtre La petite reine ou l’Iliade à vélo d’après Homère et Laurent Fignon Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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