Stage de théâtre Rue du Relandais Loudun
Stage de théâtre Rue du Relandais Loudun mardi 18 août 2026.
Loudun
Stage de théâtre
Rue du Relandais Echevinage Loudun Vienne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-18
La Cie Blast propose un stage de deux jours et demi en préambule au festival Lug’en scène.
Découvrez jeux de théâtre et écriture ludique en compagnie de deux acteurs,
metteurs en scène. Ensemble, explorez les univers fantastiques et élaborez une petite création où débutant·es et confi rmé·es auront leur place.
Avec Louis Tréhard et Solène Wozniak-Queffélec
Restitution jeudi 20 août au vélodrome avant la séance de cinéma en plein air .
Rue du Relandais Echevinage Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 08 95 20 blast.compagnie@gmail.com
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English : Stage de théâtre
L’événement Stage de théâtre Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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