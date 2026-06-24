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Stage de théâtre Rue du Relandais Loudun

Stage de théâtre Rue du Relandais Loudun

Stage de théâtre Rue du Relandais Loudun mardi 18 août 2026.

Lieu
Rue du Relandais
Adresse
Echevinage
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
mardi 18 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
40 40

Loudun

Stage de théâtre

Rue du Relandais Echevinage Loudun Vienne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-18

La Cie Blast propose un stage de deux jours et demi en préambule au festival Lug’en scène.
Découvrez jeux de théâtre et écriture ludique en compagnie de deux acteurs,
metteurs en scène. Ensemble, explorez les univers fantastiques et élaborez une petite création où débutant·es et confi rmé·es auront leur place.
Avec Louis Tréhard et Solène Wozniak-Queffélec
Restitution jeudi 20 août au vélodrome avant la séance de cinéma en plein air   .

Rue du Relandais Echevinage Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 08 95 20  blast.compagnie@gmail.com

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English : Stage de théâtre

L’événement Stage de théâtre Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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