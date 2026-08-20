Stage de Vacances ABI School – Août 2026 ABI School Paris

Informations pratiques

Imaginez votre enfant terminer l’été avec de nouveaux amis, des souvenirs inoubliables, une confiance en soi renforcée et un projet dont il sera fier de présenter à toute la famille. Vous pouvez désormais faire de ce rêve une réalité pour vos enfants.

Clôturez les vacances avec une activité enrichissante en vous inscrivant à la dernière session d’été de notre camp Innovation Lab :

Le Labo Secret des Jeunes Inventeurs : du 24 au 28 août 2026

Qu’est-ce que Labo d’Innovation ?

Des ateliers de vacances STIAM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques) pratiques pour les enfants de 5 à 12 ans. Un programme spécialement conçu pour les enfants qui s’épanouissent dans un environnement créatif et intellectuellement stimulant, avec des projets concrets et réels.

Les participants découvriront des indices cachés, créeront de nouvelles inventions et exploreront les forces de la nature. À la fin du stage, chaque enfant est assuré de développer sa curiosité et sa confiance en soi, de se faire de nouveaux amis et de s’amuser tout en apprenant.

CE QUI REND NOS CAMPS D’ÉTÉ UNIQUES :

Programmes bilingues (français/anglais)

Petits groupes (10 enfants maximum)

Projets d’équipe

Inscrivez-vous dès maintenant via le lien suivant, avant qu’il ne soit trop tard :

https://abischool.fr/registration

Un stage de vacances ABI School bilingue (FR/EN) pour les enfants de 5 à 12 ans, qui donne aux enfants l’opportunité d’explorer leurs passions !

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 16h30

payant

Semaine complète : 490 euros

Journée découverte : 110 euros.

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T12:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T09:00:00+02:00_2026-08-24T16:30:00+02:00;2026-08-25T09:00:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T09:00:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T09:00:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T09:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

ABI School 12, rue Claude Pouillet 75017 Paris

office@abischool.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165 https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165



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