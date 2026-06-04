Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Parthenay

Stage de violon Festival de Bouche à Oreille

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Stage violon traditionnel autour des avant-deux recueillies en bocage nord Deux-Sèvres et nord Vendée (collectages Arcup principalement, association UPCP-Métive), entre les années 1970/1980.

Cette approche permettra d’aborder une partie du contenu du CD édité en 2025 (cf. AEPEM 1 musicien/1 instrument/1 répertoire) Pascal GUERIN, VIOLON, Musique traditionnelle du POITOU.

Niveau d’apprentissage acquis

8 stagiaires maximum

Sur réservation en ligne.

Retrouvez Pascal samedi 25 juillet pour la sortie de son CD. .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage de violon Festival de Bouche à Oreille

L’événement Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine