Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay
Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay samedi 25 juillet 2026.
Parthenay
Stage de violon Festival de Bouche à Oreille
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Stage violon traditionnel autour des avant-deux recueillies en bocage nord Deux-Sèvres et nord Vendée (collectages Arcup principalement, association UPCP-Métive), entre les années 1970/1980.
Cette approche permettra d’aborder une partie du contenu du CD édité en 2025 (cf. AEPEM 1 musicien/1 instrument/1 répertoire) Pascal GUERIN, VIOLON, Musique traditionnelle du POITOU.
Niveau d’apprentissage acquis
8 stagiaires maximum
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Pascal samedi 25 juillet pour la sortie de son CD. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage de violon Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage de violon Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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