Stage de Yoga Dance Salle du foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre
Salle du foyer Jean Barbet Rue Jean Jaurés Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez essayer, découvrir le Yoga Dance avec Karine, de l’association Arts et Danses du Monde, pour un stage d’une heure. Le yoga dance mêle des postures de yoga à la fluidité du mouvement dansé. .
Salle du foyer Jean Barbet Rue Jean Jaurés Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 46 17 48 mouv.danse87@gmail.com
