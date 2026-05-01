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Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre

Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre lundi 18 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 13 Place de l'Église

Ville : 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Laurent-sur-Gorre

Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-19 17:15:00

Date(s) :
2026-05-18 2026-05-19

Pour gagner, prouvez que vous n’êtes pas une IA !   .

Médiathèque 13 Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18  mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA

L’événement Semaine de l’IA Escape game Face à l’IA Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin

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