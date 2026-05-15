Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage d’équitation Débutants Brienne-le-Château

Stage d’équitation Débutants Brienne-le-Château

Stage d’équitation Débutants Brienne-le-Château lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 23 ter rue Dominique Larrey

Ville : 10500 Brienne-le-Château

Département : Aube

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 35 35 40

Brienne-le-Château

Stage d’équitation Débutants

23 ter rue Dominique Larrey Brienne-le-Château Aube

Tarif : 35 – 35 – 40 Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Envie de vous perfectionner à cheval ? Rendez-vous au Centre équestre du Grand Rang pour un stage d’équitation !
Ce stage est ouvert à tous et est dédié aux débutants Galop 1. Au programme travail sur le plat, saut d’obstacles, jeux équestres…
Attention, les places limitées il est nécessaire de s’inscrire au préalable !

Les stages sont ouverts aux cavaliers extérieurs inclus. Les repas, goûters… sont à tirer du sac, micro-ondes et frigo sont à disposition.

Il est possible de faire le stage avec votre cheval, les entiers ne sont pas admis. Hébergement en box sur paille, foin inclus.   .

23 ter rue Dominique Larrey Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 52 54 68 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage d’équitation Débutants Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

À voir aussi à Brienne-le-Château (Aube)