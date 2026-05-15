Stage d’équitation Débutants Brienne-le-Château
Stage d’équitation Débutants Brienne-le-Château lundi 6 juillet 2026.
Brienne-le-Château
Stage d’équitation Débutants
23 ter rue Dominique Larrey Brienne-le-Château Aube
Tarif : 35 – 35 – 40 Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Envie de vous perfectionner à cheval ? Rendez-vous au Centre équestre du Grand Rang pour un stage d’équitation !
Ce stage est ouvert à tous et est dédié aux débutants Galop 1. Au programme travail sur le plat, saut d’obstacles, jeux équestres…
Attention, les places limitées il est nécessaire de s’inscrire au préalable !
Les stages sont ouverts aux cavaliers extérieurs inclus. Les repas, goûters… sont à tirer du sac, micro-ondes et frigo sont à disposition.
Il est possible de faire le stage avec votre cheval, les entiers ne sont pas admis. Hébergement en box sur paille, foin inclus. .
23 ter rue Dominique Larrey Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 52 54 68 78
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English :
L’événement Stage d’équitation Débutants Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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