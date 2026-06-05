Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château
Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château mercredi 8 juillet 2026.
Brienne-le-Château
Visite d’entreprise Scierie Monniot
14 avenue de Verdun Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez les coulisses de cette entreprise locale ! Au cours d’une visite commentée, vous connaîtrez tous les moindres détails de la scierie et de son savoir-faire. Car la Scierie Monniot, c’est LE spécialiste du chêne français ! Leurs sciages fournissent plusieurs secteurs d’activité comme la tonnellerie, la menuiserie, le parquet, le meuble, la charpente…
Une découverte passionante qui vous attend, dans le cadre de la Nuit des Forêts.
Prévoir 1h par visite.
Pensez à vous inscrire ! .
14 avenue de Verdun Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 43 38 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Brienne-le-Château (Aube)
- Visite d’entreprise Scierie Monniot Brienne-le-Château 10 juin 2026
- Concours de saut d’obstacles Brienne-le-Château 13 juin 2026
- Vide-greniers Brienne-le-Château 21 juin 2026
- Visitez une ville impériale, Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, Brienne-le-Château 26 juin 2026
- Eurofly’in RSA Rassemblement des passionnés d’aviation Brienne-le-Château 3 juillet 2026