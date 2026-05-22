Brienne-le-Château

Vide-greniers

Centre-ville Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

1

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez chiner sur les étals du vide-greniers de Brienne-le-Château ! Vous aurez le choix parmi une centaine d’exposants. Autant dire que vous ferez forcément de belles trouvailles !

Profitez également de concerts de 11h à 18h Lounge Orchestra et Un gars une fille.

Pour les exposants, pensez à vous inscrire en amont.

#videgreniers2026 1 .

Centre-ville Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 59 27 04 06

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English :

L’événement Vide-greniers Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne