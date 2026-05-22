Vide-greniers Brienne-le-Château
Vide-greniers Brienne-le-Château dimanche 5 juillet 2026.
Brienne-le-Château
Vide-greniers
Centre-ville Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
1
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez chiner sur les étals du vide-greniers de Brienne-le-Château ! Vous aurez le choix parmi une centaine d’exposants. Autant dire que vous ferez forcément de belles trouvailles !
Profitez également de concerts de 11h à 18h Lounge Orchestra et Un gars une fille.
Pour les exposants, pensez à vous inscrire en amont.
#videgreniers2026 1 .
Centre-ville Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 6 59 27 04 06
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English :
L’événement Vide-greniers Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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