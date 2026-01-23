Visites commentées du château de Brienne

Château de Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10

Et si vous partiez à la découverte de cet édifice emblématique de Brienne-le-Château ?

Exceptionnellement, le château ouvre ses portes aux visiteurs pour vous dévoiler toutes ses richesses mais surtout son histoire.

Quatre dates sont proposées

– Samedi 11 juillet

– Samedi 8 août

– Samedi 12 septembre

– Samedi 10 octobre

Sur chaque date, trois départs sont possibles 15h30, 16h et 16h30. La visite dure environ 1h et vous présente une partie du château. Attention, le château a conservé des éléments de mobiliers et de décors malgré de profondes modifications il s’agit de visites tournées vers l’histoire de cet édifice ainsi que de son architecture. Il s’agit de visites tournées vers l’histoire de cet édifice ainsi que de son architecture.

Des animations viendront s’ajouter aux visites, comme des concerts et des conférences. La programmation se complètera progressivement dans les mois à venir.

L’inscription est obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne, et l’accès au château se fera depuis l’Avenue de Bauffremont, 15 minutes avant chaque départ.

#visitechateauBLC #grandsevenements2026 6 .

Château de Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visites commentées du château de Brienne Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne