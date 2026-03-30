Eurofly’in RSA Rassemblement des passionnés d’aviation

Aérodrome de Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

La Fédération RSA est heureuse de vous accueillir sur la plateforme historique de Brienne-le-Château ! Que vous soyez constructeur amateur, restaurateur, pilote avion, pilote ULM ou simple passionné, vous êtes le bienvenu sur ce rassemblement de la Fédération RSA.

Au programme

– Des centaines d’aéronefs de construction amateur,

– Des avions de collection,

– Trois jours de rencontres entre passionnés,

– Des exposants aéro,

– Un village des concepteurs du RSA,

– La remise des Trophées,

– Des conférences techniques,

– Une brocante aéro.

Buvette & restauration sur place.

Si vous venez en vol, les règles sont simples

– tous les types d’aéronefs sont bienvenus, il suffit d’avoir une radio

– pas de créneau à réserver

– pas de taxe d’atterrissage

– camping gratuit sous l’aile.

C’est l’aviation heureuse et sans contrainte comme autrefois, venez rencontrer des amis !

#grandsevenements2026 .

Aérodrome de Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est

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English :

L’événement Eurofly’in RSA Rassemblement des passionnés d’aviation Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne