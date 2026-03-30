Eurofly’in RSA Rassemblement des passionnés d’aviation Brienne-le-Château
Eurofly’in RSA Rassemblement des passionnés d’aviation Brienne-le-Château vendredi 3 juillet 2026.
Eurofly’in RSA Rassemblement des passionnés d’aviation
Aérodrome de Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
La Fédération RSA est heureuse de vous accueillir sur la plateforme historique de Brienne-le-Château ! Que vous soyez constructeur amateur, restaurateur, pilote avion, pilote ULM ou simple passionné, vous êtes le bienvenu sur ce rassemblement de la Fédération RSA.
Au programme
– Des centaines d’aéronefs de construction amateur,
– Des avions de collection,
– Trois jours de rencontres entre passionnés,
– Des exposants aéro,
– Un village des concepteurs du RSA,
– La remise des Trophées,
– Des conférences techniques,
– Une brocante aéro.
Buvette & restauration sur place.
Si vous venez en vol, les règles sont simples
– tous les types d’aéronefs sont bienvenus, il suffit d’avoir une radio
– pas de créneau à réserver
– pas de taxe d’atterrissage
– camping gratuit sous l’aile.
C’est l’aviation heureuse et sans contrainte comme autrefois, venez rencontrer des amis !
#grandsevenements2026 .
Aérodrome de Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est
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English :
L’événement Eurofly’in RSA Rassemblement des passionnés d’aviation Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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