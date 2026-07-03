STAGE DESSIN ANIMALIER Ateliers SAINT-BLAISE Paris

Informations pratiques

Durant ce stage, vous apprendrez au côté de Barbara Charpentier, dessinatrice animalière, la technique du crayon de couleur qui offre la possibilité de révéler avec précision la texture des poils, la profondeur du regard, permettant ainsi d’obtenir de magnifiques représentations réalistes et amener également un trait personnel et créatif.

En première partie du stage, vous apprendrez les spécificités de cette technique comme la superposition, les nuances de couleurs, l’utilisation du blanc, le travail des poils, des yeux et du museau.

En seconde partie, vous réaliserez le portrait d’un renard d’après photo. Tout en développant votre sens de l’observation et en vous attachant aux détails, l’intervenante vous accompagnera pas à pas afin de créer un dessin réaliste et vivant.

Tous niveaux, à partir de 15 ans. L’objectif de ce stage est l’apprentissage de la technique du crayon de couleur et le choix des couleurs, la pose des détails en créant de la profondeur et de la texture pour réaliser le portrait d’un animal.

Du lundi 31 août 2026 au mercredi 02 septembre 2026 :

payant

Tarif : 310 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers SAINT-BLAISE 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris

+33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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