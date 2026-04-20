Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau

Millau

Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau Aveyron

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Profitez des vacances de Printemps pour rejoindre les activités proposées par l’Association

des Peintres et Sculpteurs Millavois

STAGE de dessin créatif animé par David Libourel (DAF)

LES ANIMAUX FANTASTIQUES . (cf. PJ)

Le mardi 21 avril 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Tarifs 25 € (adhérents) 30 € (non adhérents)

Inscriptions ou renseignements :

06 22 54 39 32 .

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 85 58 30 apsm.millau@yahoo.com

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English :

L’événement Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Millau a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)