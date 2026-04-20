Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau
Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau mardi 21 avril 2026.
Millau
Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin
Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau Aveyron
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Profitez des vacances de Printemps pour rejoindre les activités proposées par l’Association
des Peintres et Sculpteurs Millavois
STAGE de dessin créatif animé par David Libourel (DAF)
LES ANIMAUX FANTASTIQUES . (cf. PJ)
Le mardi 21 avril 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs 25 € (adhérents) 30 € (non adhérents)
Inscriptions ou renseignements :
06 22 54 39 32 .
Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 85 58 30 apsm.millau@yahoo.com
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English :
L’événement Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Millau a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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