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Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau

Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau

Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau mardi 21 avril 2026.

Lieu : Association des Peintres et Sculpteurs Millavois

Adresse : 27 rue Antoine Guy

Ville : 12100 Millau

Département : Aveyron

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : 25 25 30 Tarif enfant

Millau

Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau Aveyron

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Profitez des vacances de Printemps pour rejoindre les activités proposées par l’Association
des Peintres et Sculpteurs Millavois
STAGE de dessin créatif  animé par David Libourel (DAF)
 LES ANIMAUX FANTASTIQUES  . (cf. PJ)
 Le mardi 21 avril 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Tarifs    25 € (adhérents)  30 € (non adhérents)
Inscriptions ou renseignements :
 06 22 54 39 32   .

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 85 58 30  apsm.millau@yahoo.com

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English :

L’événement Stage dessin créatif animaux fantastiques Vieux Moulin Millau a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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