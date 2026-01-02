Stage Dessin manga Place des Salines La Baule-Escoublac lundi 27 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Stage Dessin manga

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Du 27 au 31 Juillet, venez dessiner vos personnages préférés en manga avec Sandrine GUILLAUME.

Enfants de 9 à 14 ans.

Puis du 17 au 21 Août pour découvrir tout l’univers pour le dessin manga.

Enfants du 8 à 12 ans.

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.

L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.

Adhésion 2025-2026 obligatoire. .

Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Stage Dessin manga La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44