Stage Dessin manga Place des Salines La Baule-Escoublac
Stage Dessin manga Place des Salines La Baule-Escoublac lundi 27 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Stage Dessin manga
Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Du 27 au 31 Juillet, venez dessiner vos personnages préférés en manga avec Sandrine GUILLAUME.
Enfants de 9 à 14 ans.
Puis du 17 au 21 Août pour découvrir tout l’univers pour le dessin manga.
Enfants du 8 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.
L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.
Adhésion 2025-2026 obligatoire. .
Place des Salines Maison des Jeunes et de la culture La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Stage Dessin manga La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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