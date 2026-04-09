Stage d’été Aviron 2026 – Adultes Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-21 18:00 – 20:00

Gratuit : non 105€ la semaine, 85€ la semaine du 6 juillet (4 jours) Stage d’été de 18h à 20h (lundi 6 au jeudi 9 juillet 202685,00 €Stage d’été de 18h à 20h (lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2026)105,00 €Stage d’été de 18h à 20h (lundi 17 au vendredi 21 août 2026)105,00 €Stage d’été de 18h à 20h (lundi 24 au vendredi 28 août 2026)105,00 € Tout public, Senior, Adulte

Cet été, Le Club Léo Lagrange Nantes Aviron propose des stages adultes découverte de l’aviron pour toutes et tous et pour tous les niveaux.Les stages ont lieu du Lundi au Vendredi inclus pour les adultes de 18h à 20h Découverte et pratique de l’aviron sur l’Erdre !Prévoir une tenue de sport pas trop ampleNombre de places par stage limité à 15Pas de pré-requis nécessaire Les premières séances sur l’eau se font sur des « planches à ramer », des bateaux très stables, l’idéal pour découvrir l’aviron dans de bonnes conditions !Au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez ensuite découvrir des embarcations plus légères et plus fines ou des bateaux collectifs !L’encadrement est effectué par des coachs professionnels diplômés d’État.

Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 93 07 59 https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/collect/description/686818-p-stage-d-ete-adultes-2026



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