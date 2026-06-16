Langogne

STAGE D’ÉTÉ DU HAND BALL CLUB LAFAYETTE

Langogne Lozère

Tarif : 125 – 125 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-10

Le Club Handball Lafayette organise son stage d’été 2026, ouvert à tous, licenciés et non licenciés, filles et garçons nés entre 2012 et 2017.

Ce stage propose une semaine sportive et conviviale autour du handball, complétée par diverses activités ludiques.

Les participants ont la possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée, selon leurs disponibilités.

Le Club Handball Lafayette organise son stage d’été 2026, ouvert à tous, licenciés et non licenciés, filles et garçons nés entre 2012 et 2017.

Ce stage propose une semaine sportive et conviviale autour du handball, complétée par diverses activités ludiques.

Les participants ont la possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée, selon leurs disponibilités.

L’objectif de ce stage est de proposer une expérience sportive accessible à tous les niveaux, dans un cadre dynamique et bienveillant.

Les repas du midi se font sous forme de pique-nique à prévoir par les familles.

Le goûter est offert et pris en charge par le club.

Les inscriptions se font via un lien en ligne (helloasso) ou un QR code sur l’affiche. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 27 43 43 97 5143032@ffhandball.net

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English :

The Lafayette Handball Club is organizing its 2026 summer camp, open to everyone—whether or not they are club members—girls and boys born between 2012 and 2017.

This camp offers a week of sports and fun centered around handball, complemented by various recreational activities.

Participants can sign up for the week or by the day, depending on their availability.

L’événement STAGE D’ÉTÉ DU HAND BALL CLUB LAFAYETTE Langogne a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne