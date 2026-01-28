ATELIERS CONFECTION COUSSIN EN LAINE Langogne

ATELIERS CONFECTION COUSSIN EN LAINE

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14

Rejoignez nos ateliers confection de petit coussin en laine qui agrémentera votre intérieur d’une façon agréable, éthique et écologique ! Un produit sain, naturel et local !

Ou alors viens créer ton doudou…

Une initiation à la couture à partir de 7 ans.

Inscriptions obligatoires, places limitées.

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 musee-filature@mairie-langogne.com

English :

Join our wool cushion-making workshops for a pleasant, ethical and eco-friendly way to brighten up your home! A healthy, natural and local product!

Or come and create your own cuddly toy?

An introduction to sewing for children aged 7 and over.

Registration required, places limited.

