ATELIERS CONFECTION COUSSIN EN LAINE Langogne

vendredi 17 juillet 2026

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfant

Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14

Rejoignez nos ateliers confection de petit coussin en laine qui agrémentera votre intérieur d’une façon agréable, éthique et écologique ! Un produit sain, naturel et local !
Ou alors viens créer ton doudou…
Une initiation à la couture à partir de 7 ans.
Inscriptions obligatoires, places limitées.
23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56  musee-filature@mairie-langogne.com

English :

Join our wool cushion-making workshops for a pleasant, ethical and eco-friendly way to brighten up your home! A healthy, natural and local product!
Or come and create your own cuddly toy?
An introduction to sewing for children aged 7 and over.
Registration required, places limited.

