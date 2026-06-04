Stage diato Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay vendredi 24 juillet 2026.

Parthenay

Stage diato Festival de Bouche à Oreille

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’atelier d’Andy Cutting portera sur la mélodie et sur la manière d’utiliser les notes graves de l’accordéon pour soutenir la mélodie, en les considérant comme un instrument à part entière.

Niveau requis intermédiaire à avancé

15 stagiaires maximum

Un effectif minimum par stage est requis pour son maintien.

Sur réservation en ligne.

Retrouvez Andy le jeudi en bal avec Blowsabella. .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage diato Festival de Bouche à Oreille

L’événement Stage diato Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine