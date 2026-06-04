Stage diato Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay
Stage diato Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Stage diato Festival de Bouche à Oreille
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’atelier d’Andy Cutting portera sur la mélodie et sur la manière d’utiliser les notes graves de l’accordéon pour soutenir la mélodie, en les considérant comme un instrument à part entière.
Niveau requis intermédiaire à avancé
15 stagiaires maximum
Un effectif minimum par stage est requis pour son maintien.
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Andy le jeudi en bal avec Blowsabella. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage diato Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage diato Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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