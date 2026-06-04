Stage diato Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay
Stage diato Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay samedi 25 juillet 2026.
Parthenay
Stage diato Festival de Bouche à Oreille
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Stage Diato avec Jean-Marie Jagueneau
Jouer l’avant-deux à l’accordéon, c’est possible ?
La question peut se poser tant cette danse emblématique du Poitou semble intimement liée à son instrument de prédilection le violon.
Et bien on essaiera de relever le défi, on s’aventurera joyeusement dans les avant-deux sur les côtés, à trois figures et même dans ceux du bocage voisin !
On verra comment faire sonner les mélodies sans oublier les annonces des figures qui font partie intégrante de ces musiques à danser !
Niveau requis Apprentissage oral, être capable de reproduire des mélodies à l’oreille.
8 stagiaires maximum .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage diato Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage diato Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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