Stage diato Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Parthenay

Stage diato Festival de Bouche à Oreille

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Stage Diato avec Jean-Marie Jagueneau

Jouer l’avant-deux à l’accordéon, c’est possible ?

La question peut se poser tant cette danse emblématique du Poitou semble intimement liée à son instrument de prédilection le violon.

Et bien on essaiera de relever le défi, on s’aventurera joyeusement dans les avant-deux sur les côtés, à trois figures et même dans ceux du bocage voisin !

On verra comment faire sonner les mélodies sans oublier les annonces des figures qui font partie intégrante de ces musiques à danser !

Niveau requis Apprentissage oral, être capable de reproduire des mélodies à l’oreille.

8 stagiaires maximum .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage diato Festival de Bouche à Oreille

L’événement Stage diato Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine