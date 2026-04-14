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STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE ZAE les chalus Forcalquier

STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE ZAE les chalus Forcalquier samedi 6 juin 2026.

Lieu : ZAE les chalus

Adresse : Forcalquier

Ville : 04300 Forcalquier

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 250 250

Forcalquier

STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE

ZAE les chalus Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 250 – 250 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Stage d’immersion créative de 2 jours prendre soin de soi par l’expression artistique
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ZAE les chalus Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 61 40 52  creationplurielle@orange.fr

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English :

2-day creative immersion course: self-care through artistic expression

L’événement STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence

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