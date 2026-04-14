STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE ZAE les chalus Forcalquier
STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE ZAE les chalus Forcalquier samedi 6 juin 2026.
Forcalquier
STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE
ZAE les chalus Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 250 – 250 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Stage d’immersion créative de 2 jours prendre soin de soi par l’expression artistique
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ZAE les chalus Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 61 40 52 creationplurielle@orange.fr
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English :
2-day creative immersion course: self-care through artistic expression
L’événement STAGE D’IMMERSION CRÉATIVE Forcalquier a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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