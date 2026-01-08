Mulhouse

Stage d’impression à la planche

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 13:30:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Musée vous propose de vous initier à la technique de l’impression à la planche de bois avec Céline Lachkar, artiste formée aux Beaux-Arts de Paris. Vous pouvez venir avec vos propres supports (linge de table, vêtement…) ou acheter un tote-bag ou un T-shirt à la boutique du musée pour repartir ensuite avec votre création. Réservation obligatoire. Les inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche précédant l’atelier, avant 17h30.

Le Musée de l’Impression sur Etoffes vous propose des stages pour vous initier à la technique de l’impression à la planche de bois avec Céline Lachkar, conférencière et artiste formée aux Beaux-Arts de Paris. Vous pouvez venir avec vos propres supports (linge de table, garniture de meuble ou vêtement par exemple) ou du satin de coton blanc à la boutique du musée pour repartir ensuite avec votre création.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

The Musée invites you to try your hand at woodblock printing with Céline Lachkar, an artist trained at the Beaux-Arts in Paris. You can bring your own materials (table linen, clothing, etc.) or buy a tote-bag or T-shirt from the museum store, and take your creation home with you. Reservations essential. Registration is open until 5.30pm on the Sunday before the workshop.

L’événement Stage d’impression à la planche Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace