Stage d’impro Ado avec Sophie Galle, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Stage d’impro Ado avec Sophie Galle 22 – 24 février 2027 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

80 € + 38 € d’adhésion au Cercle Paul Bert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-22T11:00:00+01:00 – 2027-02-22T16:00:00+01:00

Fin : 2027-02-24T11:00:00+01:00 – 2027-02-24T16:00:00+01:00

Ce stage de trois jours propose aux adolescent.es de découvrir le théâtre d’improvisation. Il s’agit d’apprendre à jouer une scène qui n’a pas été répétée au préalable. Pour cela nous passerons par différents jeux et exercices qui amèneront les adolescent.es à un lâcher prise nécessaire pour l’improvisation, tout en restant à l’écoute de leur partenaire.

Ce stage est ludique et bienveillant afin que chacun.e puisse exprimer son univers et son imagination.

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/33/stage-d-impro-ado-sophie-galle »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Formule 3 jours • À partir de 12 ans • 12 participant·es

Sophie Galle