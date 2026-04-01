Stage d’initiation à la savonnerie Musée du Paysan Gascon Toujouse

Toujouse

Stage d’initiation à la savonnerie

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

Participez à un stage d’initiation à la savonnerie avec Jenny Bernard, Le Chaudron Magique. Jenny vous partage les secrets de la méthode de saponification à froid entre théorie et pratique. À la fin, repartez avec votre propre savon ainsi que les connaissances pour reproduire l’expérience et enfin être autonome à la maison !

Dès 8 ans

Tarifs adulte 55€, 8 à 17 ans 35€

Réservation avant le vendredi 24 avril au 05 62 09 18 11 ou contact@museepaysangascon.fr .

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

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English :

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, vine growing, wine and Armagnac production, and ancient trades!

Visit the workshops of the weaver, cooper, clog maker, carpenter, joiner and blacksmith. The brewer’s house, a modest dwelling used to house farm workers, invites you to learn more about local cob and half-timber construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850 mansion: the maison de maître.

Take part in an introductory soap-making course with Jenny Bernard, Le Chaudron Magique. Jenny shares the secrets of the cold saponification method, combining theory and practice. At the end, you’ll leave with your own soap and the knowledge to reproduce the experience and finally be self-sufficient at home!

L’événement Stage d’initiation à la savonnerie Toujouse a été mis à jour le 2026-04-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65