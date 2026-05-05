Stage d’initiation à l’aquarelle Longère de Kérourgué Fouesnant
Stage d’initiation à l’aquarelle Longère de Kérourgué Fouesnant lundi 15 juin 2026.
Fouesnant
Stage d’initiation à l’aquarelle
Longère de Kérourgué 51 Rue de Kerourgué Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 14:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Stage de 3 jours, à partir de 13 ans, organisé par l’association Artistique Piccolo Sole. Emanuele Scanziani, Artiste (et aquarelliste) professionnel
Plongez dans l’univers doux et lumineux de l’aquarelle lors de ce stage d’initiation ouvert à tous, sans prérequis. Que vous soyez débutant, déjà initié ou simplement curieux de découvrir cette technique, ce stage vous invite à explorer les bases de l’illustration à l’aquarelle dans une ambiance conviviale et créative.
Au fil de ce stage, vous apprendrez à manier les couleurs, comprendre les mélanges, étudier les perspectives, jouer avec l’eau et les transparences, et réaliser vos premières aquarelles pas à pas.
L’objectif est avant tout de se faire plaisir, d’oser expérimenter et de repartir avec des bases solides et vos propres créations.
Matériel à apporter:
· Feuilles blanches de papier aquarelle type canson format A4 ou cahier avec feuilles type canson
· Crayon gris, gomme, taille-crayon
· Pointe fine noire
· Petite palette d’aquarelles pas chère (type pour écolier) ou si vous n’en avez pas, je prête
· Pinceaux si vous en avez, sinon je prête
inscription en ligne .
Longère de Kérourgué 51 Rue de Kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 7 82 39 16 10
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English : Stage d’initiation à l’aquarelle
L’événement Stage d’initiation à l’aquarelle Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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