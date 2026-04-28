Stage d’initiation à l’enluminure Place Troîna Hauteville-la-Guichard
Stage d’initiation à l’enluminure Place Troîna Hauteville-la-Guichard vendredi 7 août 2026.
Hauteville-la-Guichard
Stage d’initiation à l’enluminure
Place Troîna 175 Rue l’Église Notre Dame Hauteville-la-Guichard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Stage initiation a l’enluminure encadré par Marine CORBEL
nombre de place limité a 12 personnes
Les vendredi 17 juillet, vendredi 7 aout et vendredi 21 aout, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. .
Place Troîna 175 Rue l’Église Notre Dame Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 47 88 86 marie-ange.lebargy@wanadoo.fr
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English : Stage d’initiation à l’enluminure
L’événement Stage d’initiation à l’enluminure Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme
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