Stage d’initiation à l’illustration botanique Abbaye de Graville Le Havre

Stage d’initiation à l’illustration botanique

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

L’abbaye de Graville accueille Nadine Grancollot-Cazeuneuve, membre de la Fédération Nationale des Artistes Restaurateurs d’Oeuvres d’Art (FNAROA) et membre de la société Française d’illustration Botanique (SFIB). Apres une formation initiale en restauration d’oeuvres peintes, Nadine s’est formée à l’aquarelle botanique en Angleterre auprès d’artistes reconnus comme Anne-Marie Evans, Jenny Philips, Elaine Searle, Catherine Watters, etc… Ce stage d’initiation à l’illustration botanique à l’aquarelle se fera autour des simples, plantes aux vertus médicinales.

Public adultes et adolescents

Inscription obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Stage d’initiation à l’illustration botanique

L’événement Stage d’initiation à l’illustration botanique Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie