Mulhouse

Stage d’initiation à l’improvisation théâtrale

49 Rue de Pfastatt Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Offrez-vous une parenthèse inattendue et laissez-vous surprendre par une nouvelle facette de vous-même.

Cette expérience s’adresse aux adultes curieux qui souhaitent découvrir l’improvisation, simplement, sans pression. Que l’idée vous enthousiasme déjà ou qu’elle vous intrigue un peu, tout est pensé pour avancer à votre rythme, dans une ambiance bienveillante et détendue.

Au fil de ce moment, vous explorerez des exercices pour vous relâcher, développerez votre écoute et votre capacité à rebondir, donnerez vie à vos premiers personnages et construirez, ensemble, de petites histoires spontanées. Une immersion accessible pour comprendre concrètement ce qu’est l’impro… et peut-être y prendre goût. .

49 Rue de Pfastatt Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 28 33 88 85 club.sandwich.impro@gmail.com

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English :

L’événement Stage d’initiation à l’improvisation théâtrale Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace