Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 10h00 Gratuit

Découvrez quelques outils pour appréhender une histoire.

Stage d’initiation au conte

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animé par Gilbert Chevelu, président de l’association des conteurs amateurs **Les Tisseurs de Contes**.

Découvrez quelques outils pour appréhender une histoire.

À la maison du **Cercle Celtique de Rennes** (Ferme de la Harpe)

**À partir de 16 ans, places limitées sur inscription, GRATUIT**

### Contexte festival

Ce stage d’initiation fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

**Programmation du samedi 9 mai :**

* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

* 20h — Le village — Sklaeren

* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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