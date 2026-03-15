Stage – écrire dans Paris R de jeux de la Place de la République Paris

Stage – écrire dans Paris en itinérance sur les traces des grand·es écrivain·es

(10-14ans)

Une semaine pendant les vacances d’été, Manon vous emmène parcourir la capitale pour écrire (en extérieur et au café) à partir de consignes ludiques, inspirés par la ville, les oeuvres littéraires et poétiques, les destins et les lieux d’inspirations des grand·es écrivain·es.

Chaque journée sera différente mais l’écriture (sous forme de jeux) sera notre fil conducteur : écrire en observant (parcs et musées), écrire en écoutant (La Philarmonie de Paris), écrire en découvrant (les grand·es écrivain·es)… Nous nous baladerons dans les quartiers de Paris Centre sur les traces de grands écrivains et écrivaines célèbres comme Victor Hugo, Colette, Rimbaud ou encore Simone de Beauvoir mais aussi dans des lieux dédiés à l’art.

Cinq jours en itinérance pour prendre un grand bol d’air ensoleillé, faire le plein de culture et prendre le temps d’écrire.

Un stage d’écriture en itinérance animé par Manon Jouniaux.

Programme détaillé

RDV à 10h place de la république à Paris. Retour à 16h30.

Une semaine pendant les vacances d’été, en juillet, en itinérance sur les traces des grand·es écrivain·es dans Paris, pour faire le plein de culture et prendre le temps d’écrire.

Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

payant

420 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

R de jeux de la Place de la République Place de la république 75010 Paris

https://www.imagesetmots.co/stage-ecriture-creative-enfant-paris



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