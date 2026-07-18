Stage – écrire dans Paris R de jeux de la Place de la République Paris
lundi 19 octobre 2026 · R de jeux de la Place de la République · Paris
Informations pratiques
Stage – écrire dans Paris en itinérance sur le thème d’Halloween
(10-14ans)
Une semaine pendant les vacances de la Toussaint, Manon vous emmène parcourir la capitale pour écrire (en extérieur et au café) à partir de consignes ludiques, inspirés par la ville, les oeuvres littéraires et poétiques, les destins et les lieux d’inspirations sur le thème d’Halloween.
Chaque journée sera différente mais l’écriture (sous forme de jeux) sera notre fil conducteur : écrire en observant (parcs et musées), écrire en écoutant (La Philarmonie de Paris), écrire en découvrant (le thème d’Halloween)… Nous nous baladerons dans les quartiers de Paris Centre sur les traces de grands écrivains et écrivaines célèbres comme Victor Hugo, Colette, Rimbaud ou encore Simone de Beauvoir mais aussi dans des lieux dédiés à l’art.
Cinq jours en itinérance pour prendre un grand bol d’air ensoleillé, faire le plein de culture et prendre le temps d’écrire.
Un stage d’écriture en itinérance animé par Manon Jouniaux.
Programme détaillé
RDV à 10h place de la république à Paris. Retour à 16h30.
Une semaine pendant les vacances de la Toussaint, en itinérance sur le thème d’Halloween dans Paris, pour faire le plein de culture et prendre le temps d’écrire.
Du lundi 19 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :
payant
420 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
R de jeux de la Place de la République Place de la république 75010 Paris
https://www.imagesetmots.co/stage-ecriture-creative-enfant-paris
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