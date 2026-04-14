Stage en Anglais pendant les vacances scolaire d’été, Fabrique Bilingue, Bordeaux

Stage en Anglais pendant les vacances scolaire d’été 6 juillet – 28 août Fabrique Bilingue Gironde

-10% avec la carte jeune à envoyer à cette adresse: hello@fabriquebilingue.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Fabrique Bilingue 87 Quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fabriquebilingue.com/produit/stage-en-anglais-pour-enfants-vacances-dete/ »}]

Les Kids Camps accueillent les enfants de 4 à 12 ans pour des journées riches en activités, de 9h à 17h. Pensez à prévoir un lunch pour les repas du midi. kids camps stage pour enfants