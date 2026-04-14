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Stage en Anglais pendant les vacances scolaire d’été, Fabrique Bilingue, Bordeaux

Stage en Anglais pendant les vacances scolaire d’été, Fabrique Bilingue, Bordeaux

Stage en Anglais pendant les vacances scolaire d’été, Fabrique Bilingue, Bordeaux lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Fabrique Bilingue

Adresse : 87 Quai des queyries

Ville : 33100 Bordeaux

Département : Gironde

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : -10% avec la carte jeune à envoyer à cette adresse: hello@fabriquebilingue.com

Stage en Anglais pendant les vacances scolaire d’été 6 juillet – 28 août Fabrique Bilingue Gironde

-10% avec la carte jeune à envoyer à cette adresse: hello@fabriquebilingue.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Fabrique Bilingue 87 Quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fabriquebilingue.com/produit/stage-en-anglais-pour-enfants-vacances-dete/ »}]
Les Kids Camps accueillent les enfants de 4 à 12 ans pour des journées riches en activités, de 9h à 17h. Pensez à prévoir un lunch pour les repas du midi. kids camps stage pour enfants

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