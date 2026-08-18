Stage enfants : théâtre clown & mosaïque Octave & Arpège – Ecole de musique et de théâtre Paris

lundi 24 août 2026 · Octave & Arpège - Ecole de musique et de théâtre · Paris

Informations pratiques

Pendant une semaine, les enfants alternent entre théâtre clown et mosaïque.

Le matin, ils découvrent le théâtre clown à travers le jeu, l’imaginaire, l’improvisation, l’expression corporelle et la création de personnages.

L’après-midi est consacré à la mosaïque : création, expérimentation, concentration et réalisation d’œuvres que chacun pourra emporter.

Deux disciplines complémentaires, accessibles aux débutants, réunies dans un stage en petit groupe.

Une semaine pour découvrir le théâtre clown et la mosaïque, jouer, créer et développer son imaginaire, pour les enfants de 7 à 13 ans.

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 16h30

payant

300 euros la semaine – 260 euros les 4 jours – 35 euros la demi-journée. Inscription préalable par e-mail : marion@octave-et-arpege.fr

Deux places solidaires, gratuites, sont proposées sur demande. Contactez-nous pour en bénéficier.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T12:30:00+02:00

fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T09:30:00+02:00_2026-08-24T16:30:00+02:00;2026-08-25T09:30:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T09:30:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T09:30:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T09:30:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

Octave & Arpège – Ecole de musique et de théâtre 4, rue de Saint-Pétersbourg 75008 1er étageParis

https://www.octave-et-arpege.fr/stages/ marion@octave-et-arpege.fr https://www.facebook.com/octaveetarpege/ https://www.facebook.com/octaveetarpege/



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