Stage ensemble Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay
Stage ensemble Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Stage ensemble Festival de Bouche à Oreille
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Cet atelier de musique d’ensemble est ouvert à tous les instruments et à toutes les personnes qui peuvent en sortir des sons.
Nous travaillerons autour de musiques issues du répertoire traditionnel quercynois.
Entre musiques à danser et musiques libres, ces airs nous serviront de socle pour aborder les questions de modes de jeu, d’ornements et variations, d’orchestration, etc …
L’objectif principal de ce stage est de se rassembler et de partager un moment de pratique collective privilégié.
Tous niveaux.
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Mickaël le jeudi soir en bal avec Pradel. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage ensemble Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage ensemble Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine
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